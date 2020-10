Europa League, Rio Ave-Milan: questo il percorso dei lusitani fino al playoff

Il percorso del Rio Ave

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le vittorie contro Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, il Milan si è meritato la chance di giocare il playoff di Europa League, ultimo ostacolo per accedere ai gironi. I rossoneri dovranno affrontare in trasferta il Rio Ave, avversario molto temuto da Stefano Pioli, che ha avvertito i suoi in conferenza stampa. Ma come sono arrivati fin qui i portoghesi? Gli avversari del Millan hanno battuto, sempre in trasferta prima i bosniaci del Borac Banja Luka e poi i turchi del Besiktas (quest’ultimi tramite la lotteria dei calci di rigore).

