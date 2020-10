Europa League – Rio Ave-Milan 2-2: Calhanoglu dal dischetto pareggia

Europa League, Rio Ave-Milan: il gol di Calhanoglu

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – Hakan Calhanoglu, al 121′, ha mandato Rio Ave-Milan ai calci di rigore. Penalty ottenuto dal Milan per un fallo di mano incredibile in area di rigore portoghese da parte di Toni Borevković. Il difensore, già ammonito, è stato anche espulso. Calhanoglu ha infilato il portiere, di potenza, basso sul primo palo. Rio Ave-Milan 2-2 a Vila do Conde. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH IN PORTOGALLO >>>