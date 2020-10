Europa League – Rio Ave-Milan 1-1: gol del neo-entrato Geraldes

Europa League, Rio Ave-Milan: il gol di Geraldes

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – Francisco ‘Chico’ Geraldes ha pareggiato i conti, al 72′, in occasione di Rio Ave-Milan. Il giocatore del Rio Ave, entrato da pochissimi minuti in campo, ha sfruttato una bella triangolazione in velocità con Carlos Mané per poi superare Gigio Donnarumma con una bordata sotto la traversa, in corsa, da dentro l’area di rigore. Rio Ave-Milan 1-1 al Vila do Conde. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH IN PORTOGALLO >>>