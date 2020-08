Europa League, rinviata al 10 settembre Nomme Kalju-Mura

MILAN NEWS – L’Europa League 2020/21 è già iniziata con i primissimi turni preliminari. Dal 17 settembre entrerà in scena anche il Milan, dal secondo turno preliminare, con la speranza di arrivare poi al terzo, agli spareggi e infine ai gironi, per continuare poi fino alla fine. I turni preliminari giocati finora sono stati decisamente tormentati, causa Coronavirus. Diversi giocatori sono risultati positivi e due partite, inizialmente programmate per il 27 agosto, sono state rinviate. Ciò significa che nel sorteggio di domani ci saranno entrambe le squadre per le due partite, in attesa di capire chi si qualificherà al secondo turno preliminare. Ovviamente la stessa cosa succederà al sorteggio di martedì per il terzo turno preliminare. Le nuove date, infatti, sono del 12 settembre per Maccabi Haifa-FK Zeljeznicar e del 10 settembre per Nomme Kalju-Mura. Rispettivamente 5 e 7 giorni prima del secondo turno preliminare.

