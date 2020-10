Europa League, probabili formazioni Celtic-Milan: Leao davanti a Krunic

Celtic-Milan, Leao in vantaggio su Krunic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In occasione di Celtic-Milan, match che bagnerà l’esordio rossonero in Europa League, Stefano Pioli ha deciso di cambiare qualcosa rispetto al derby vinto contro l’Inter. Giocherà Sandro Tonali al posto di Ismael Bennacer, mentre sembra sempre più probabile l’esordio di Diogo Dalot. Dubbio sulla sinistra in attacco per l’allenatore: secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ Rafael Leao appare in vantaggio su Rade Krunic per partire dal primo minuto. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni del bosniaco, ma il numero 17 potrebbe confermarsi.

