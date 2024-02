LA CRONACA — Fin dal principio il Milan prende il comando delle operazioni. Dopo una fase di semplice possesso, al 7' arriva già la prima grande occasione: lancio di Kjær per Leão il quale stoppa col petto e calcia, deviazione di Omari e palla che spizza la traversa. Nuove opportunità nell'immediato: all'8' tiro alto di Reijnders al volo, al 10' tocco maldestro di Musah sottoporta servito dalla giocata di Loftus-Cheek. La scelta di pressare in avanti non impedisce al Rennes, rapido e di buon palleggio, di avere spazi offensivi. Così al 24' Bourigeaud può armare il destro dal limite andando molto vicino al palo. Messo da parte il brivido, al 32' troviamo il vantaggio: cross morbido di Florenzi per la bella girata di testa di Loftus-Cheek all'angolino basso. Seguono un paio di ripartenze: al 36' Giroud debole, para Mandanda; al 37' ci prova G. Doué, blocca Maignan. 1-0 al riposo.

I rossoneri iniziano la ripresa nel migliore dei modi realizzando il raddoppio al 47' grazie alla doppietta di Loftus-Cheek, implacabile nell'incornata in tuffo - sugli sviluppi di un angolo - dopo la respinta corta di Mandanda su Kjær. Ci provano anche Reijnders e Pulisic, segnale di una crescente supremazia. Non a caso, al 53' Leão cala il tris al termine di una manovra strepitosa: il portoghese di tacco serve Hernández, poi riceve l'assist a rimorchio e apre il piatto battendo il portiere. Match in ghiaccio, non per questo privo di emozioni nella prosecuzione. È il momento dei cambi, i bretoni comunque non mollano: al 70' Gouiri a lato, al 72' doppio intervento di Maignan sempre su Gouiri e Santamaria. Al 73' ghiotta chance, né Pulisic né Okafor - nella stessa azione - riescono a colpire da pochi passi perché rimpallati. Finale acceso: al 79' e all'81' tentativi vani di Gouri e Santamaria, all'85' e all'89' nemmeno Hernández e Bennacer (punizione) inquadrano lo specchio. Triplice fischio: 3-0.

IL TABELLINO — MILAN-RENNES 3-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (30'st Terracciano), Kjær (17'st Thiaw), Gabbia, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (36'st Adli), Loftus-Cheek (30'st Bennacer), Leão (17'st Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (22'st Seidu), Omari, Theate, Truffert (31'st Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (31'st Blas), D. Doué (31'st Salah); Kalimuendo (22'st Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh; Cissé; Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Gol: 32' e 2'st Loftus-Cheek (M), 8'st Leão (M).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.