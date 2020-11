Europa League: Milan-Lille, le quote dei ‘bookmakers’ | News

Milan-Lille, le quote dei ‘bookmakers’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Terzo turno di Europa League per il Milan, che vuole blindare il primo posto nel girone H. Attenzione però al Lille, una squadra ricca di talento che occupa il secondo posto in Ligue 1 e nel raggruppamento. Secondo quanto riferiscono le quote ‘Snai’, i rossoneri partono con i favori del pronostico: la vittoria della squadra di Stefano Pioli è data a 1,75, contro i 4,75 dei francesi. Il pareggio è pagato a 3,75 volte la posta in gioco.

