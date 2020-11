Europa League – Milan-Lille, Dalot: “Concesso gol e fatto errori insoliti”

Europa League, Milan-Lille: le parole di Dalot al 90′

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Diogo Dalot, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Dalot.

“Siamo delusi, abbiamo iniziato bene a livello di possesso palla. Avremmo potuto giocare in maniera più tranquilla. Abbiamo commesso errori che di solito non commettiamo, abbiamo subito gol. Risultato eccessivo. Ora dobbiamo recuperare. Penso che abbiamo preparato bene questa gara. Eravamo fiduciosi di conquistare i tre punti, ma purtroppo tutto può succedere nel calcio. Abbiamo concesso dei gol che in genere non concediamo. Ora dobbiamo reagire e recuperare subito. Il mister ci dà sempre lo stesso messaggio: dare tutto in campo. Abbiamo lottato fino alla fine, ma avremmo potuto essere più aggressivi quando eravamo in possesso di palla. Ora dobbiamo reagire”.

