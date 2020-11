Europa League – Milan-Lille, Brahim: “Gol regalati: non facile da mandare giù”

Europa League, Milan-Lille: le dichiarazioni post-partita di Brahim

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Brahim Díaz, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Brahim Díaz.

“Non abbiamo giocato un’ottima partita, però, comunque, abbiamo regalato due gol ed ora dobbiamo migliorare e rimanere concentrati nelle prossime partite. Dobbiamo continuare: è chiaro che quello che abbiamo fatto questa sera non è facile da mandare giù. Finora ci siamo espressi ad ottimi livelli, dobbiamo continuare quanto fatto finora. La mia posizione in campo preferita? Decide il mister dove farmi giocare, a me basta andare in campo”.

