Europa League – Milan, il Celtic ha un positivo al Covid: ecco chi è

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come vi abbiamo raccontato questa mattina, Celtic-Milan, prima gara del Gruppo H di Europa League, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00, rischia di saltare. Questo perché, come riportato da ‘The Sun‘, dalle ore 18:00 di dopodomani, venerdì 9 ottobre, la Scozia osserverà un mini-lockdown di due settimane.

A tal proposito, il Celtic ha comunicato che l’attaccante Odsonne Edouard è risultato positivo al coronavirus mentre era in ritiro con la nazionale francese Under 21. Ecco il comunicato pubblicato dal club scozzese su Twitter.

