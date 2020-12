Europa League Milan-Celtic, Lennon: “Siamo qui per vincere”

Milan-Celtic, le dichiarazioni pre-partita di Lennon

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Neil Lennon, allenatore biancoverde, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Lennon: “È difficile da spiegare e decifrare. Penso che alcuni giocatori manchino di fiducia, abbiamo avuto problemi anche di Covid, ma penso che sia una buona occasione per ritrovare fiducia. Sempre importante giocare contro il Milan, grande rispetto per loro, ma siamo qui per fare una buona partita, è una partita importante per la nostra stagione”.

