Europa League, Manchester United-Milan: Romagnoli in tribuna | PM

Manchester United-Milan di Europa League: Romagnoli neanche in panchina

Era stato convocato nonostante non fosse al meglio della condizione, il capitano Alessio Romagnoli, per Manchester United-Milan di Europa League. Alla fine, però, il difensore classe 1995 non ci sarà: secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, infatti, a causa del pestone subito, Romagnoli non andrà neanche in panchina. Un grandissimo dispiacere per lui e per tutti i tifosi. Per le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan leggi qui >>>