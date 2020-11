Europa League – La top 11 delle prime 3 giornate di WhoScored: c’è Dalot

Whoscored – La top 11 delle prime 3 giornate di Europa League

ULTIME NOTIZIE EUROPA LEAGUE – Nella top 11 delle prime 3 giornate di Europa League del sito ‘WhoScored‘, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, c’è anche un rossonero. Nella formazione con i migliori giocatori della competizione sino ad ora, infatti, è presente Diogo Dalot, terzino portoghese arrivato in estate in prestito dal Manchester United. Negli 11 titolari, in particolari, presenti Pau Lopez, Kumbulla, Fofana, Laxalt, Kubo, Yazici, Maddison, Pepe, Iheanacho e Dabbur.

MILAN PRIMO NONOSTANTE I TANTI SFAVORI ARBITRALI: ECCOLI TUTTI>>>