Europa League, ecco l’arbitro di Shamrock Rovers-Milan

MILAN NEWS – Giovedì si comincia a fare sul serio. Dopo le ottime amichevoli disputate dalla squadra di Stefano Pioli, ci sarà infatti il primo, importantissimo, impegno ufficiale. Si giocherà il secondo turno preliminare di Europa League, prima gara ufficiale della stagione rossonera. Sarà Shamrock Rovers-Milan, gara secca a Dublino. L’UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per il match, che si giocherà alle 20:00. Squadra arbitrale tutta ungherese per l’occasione. Ricordando che non c’è il VAR, ecco tutti i nomi.

Arbitro: Adam Farkas

Assistenti: Balaza Szert e Gergo Vigh-tarsonyi

Quarto uomo: Ferenc Karakò

