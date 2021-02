Europa League, è Castillejo il più usato dal Milan: i dati

Castillejo è l’uomo Europa League del Milan

Tra poco si giocherà Milan-Stella Rossa è ancora una volta dovrebbe essere titolare Samu Castillejo, che è il giocatore del Milan rimasto in campo per più minuti in questa Europa League (574 esclusi preliminari): per lui sette presenze finora in questa edizione. Lo spagnolo classe 1995 ne ha collezionate di più solo nel 2015/16, quando il suo Villarreal venne eliminato dal Liverpool in semifinale. Ovviamente c’è l’augurio che anche il Milan arrivi più avanti, magari fino in fondo, così che Castillejo possa raggiungere un ottimo record. In Europa i rossoneri di Stefano Pioli contano su di lui e finora ha anche segnato due gol. Intanto Ibra ha “zlatanizzato” Pioli, leggi le sue parole >>>