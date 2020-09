Europa League, Duarte positivo: Milan-Bodø/Glimt si gioca?

Milan, Europa League a rischio?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Poche ore fa è arrivata la notizia della positività di Leo Duarte al Covid-19. Un guaio per il Milan impegnato in Europa League, già in forte emergenza difensiva. I rossoneri dovranno fare a meno anche del brasiliano, posto prontamente in quarantena domiciliare. Una positività che mette a rischio la partita di Europa League contro il Bodø/Glimt in programma? La risposta è no. Tutto dipenderà però dall’esito dei nuovi tamponi di cui si verrà a conoscenza, al massimo, nella mattinata di domani. Al giro di tamponi che ha svelato la positività di Duarte il resto della squadra è risultata negativa.

Ma cosa dice il protocollo Uefa in merito a questa situazione? Il massimo organo del calcio europeo stabilisce un limite di casi entro cui è necessario rinviare la partita. Ecco la disposizione descritta nel dettaglio: “Se uno o più giocatori o dirigenti di un club risultano positivi al COVID-19 nei test richiesti dal Protocollo UEFA Return to Play, la partita si svolgerà come da programma, a meno che le autorità nazionali / locali di una o entrambe le squadre coinvolte o di dove la partita si svolgerà (in caso di nazione neutrale) richiederà che un folto gruppo di giocatori o l’intera squadra vadano in quarantena”.

Una regola chiara, che per il momento non mette a rischio Milan-Bodø/Glimt di Europa League, in programma domani sera a San Siro alle 20:30. Qualora le cose dovessero cambiare, però, i rossoneri si troverebbero costretti a dare forfait. Fari puntati al secondo giro di tamponi, dunque; se tutto andrà liscio il terzo turno preliminare di Europa League andrà in scena, con il Milan che punta dritto ai playoff della competizione, così da ritornare a calcare nuovamente i palcoscenici europei.

