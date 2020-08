Europa League, turno preliminare: cancellata una partita per Coronavirus

MILAN NEWS – Si doveva giocare il 18 agosto, Lincoln Red-Prishtina, gara del turno preliminare di Europa League. Poi è stata spostata al 22 agosto a causa di molteplici positività al Coronavirus tra la squadra del Kosovo. Ora è stata definitivamente cancellata e non si giocherà più. Neanche ieri, infatti, è stato possibile scendere in campo: sono addirittura emerse nuove positività tra i giocatori del Prishtina. Impossibile, dunque, disputare il match. Ora bisogna capire come deciderà di agire la UEFA, ma è molto probabile che sia concessa la vittoria a tavolino al Lincoln Red, squadra di Gibilterra, che avanzerà dunque al primo turno di qualificazione. Il Milan, invece, inizierà dal secondo turno preliminare il proprio cammino e dovrà superare tre ostacoli per arrivare alla fase a gironi.

