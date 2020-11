Europa League, Brahim Diaz, Krunic e Hauge: occhio al record / News

Europa League, occhio al record

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – C’è un filo che unisce i destini di Brahim Diaz, Rade Krunic e Jens Petter Hauge. Tutti e tre hanno segnato all’esordio in Europa League con il Milan nel match contro il Celtic, terminato 1-3. In caso di gol nella trasferta contro il Lille, i giovani milanisti potrebbero raggiungere due giocatori che hanno fatto la storia del Diavolo. Pietro Paolo Virdis nel 1985 e Marco Simone nel 1995, infatti, sono gli unici due giocatori del Milan ad aver trovato il gol in entrambe le prime due trasferte in Europa League/Coppa UEFA (esclusi i preliminari). Traguardo in vista anche per Ismael Bennacer e Theo Hernandez: i dettagli >>>