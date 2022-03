Europa League – Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2, doppietta di Muriel

Con Ruslan Malinovskyi e Luis Muriel (2) l'Atalanta supera il Bayer Leverkusen nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini supera per 3-2 il Bayer Leverkusen al 'Gewiss Stadium' nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League . Match ricco di emozioni, dove la 'Dea' avrebbe meritato di vincere con più gol di scarto, viste le tante occasioni create dalle parti del portiere ospite, Lukáš Hrádecký .

'Aspirine' avanti all' 11' con il gol del centrocampista cileno Charles Aranguíz su assist del gioiellino Florian Wirtz , ma è una rete illusoria. L'Atalanta macina gioco, crea tante palle-gol e ribalta prontamente il Bayer Leverkusen, man mano schiacciato dagli orobici entro la propria metà campo.

Al 23' pareggia la partita il fantasista ucraino Ruslan Malinovskyi che, appena due minuti più tardi, offre a Luis Muriel il pallone del sorpasso bergamasco. Ad inizio ripresa ( 49' ) doppietta personale per il numero 9 colombiano. L'Atalanta va più volte vicina alla quarta rete, sempre con l'ex di Udinese, Lecce e Fiorentina, ma anche con Teun Koopmeiners .

In contropiede, al 63', arriva però il gol di Moussa Diaby (visto in Serie A con la maglia del Crotone) a tenere aperti i giochi in vista della gara di ritorno. Si giocherà giovedì prossimo, 17 marzo, alle ore 18:45 alla 'BayArena'.