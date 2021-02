Milan-Manchester, parola a Paolo Di Canio

Intervenuto a Sky Sport, l’ex attaccante Paolo di Canio ha parlato così del match tra Milan e Manchester United, in programma negli ottavi di finale di Europa League: “Vedremo come andranno in campionato. Il momento migliore ce l’ha lo United, il Milan è in calo ma rimane comunque una squadra importante che lotta per lo scudetto. Sarà una bella partita, ce la godremo”. Ecco come sta la squadra di Ole Gunnar Solskjaer >>>