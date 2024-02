Rennes-Milan, Bennacer non ci sarà? Ecco il possibile motivo

Il Milan si prepara per giocare la partita contro il Rennes. Bennacer non ci sarà? Ecco le ultime novità riportate da Peppe Di Stefano

Il Milan si prepara per giocare la partita contro il Rennes . La squadra di Pioli parte con un vantaggio di 3 gol e si giocherà l'accesso agli ottavi di Europa League . Per il tecnico rossonero ci potrebbero essere novità non del tutto positive. Ecco perché.

Rennes-Milan, Bennacer assente?

Stando a quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano durante l'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 Today, nella giornata di domani Stefano Pioli e staff valuteranno se convocare o meno Bennacer per il ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes in programma giovedì alle 18.45 al Roahzon Park. Il giocatore, infatti, non sarebbe al meglio dopo qualche botta subita in occasione della partita di domenica scorsa contro il Monza. LEGGI ANCHE: Milan, ma dov'era questo turnover? La sconfitta di Monza nasce da altro...