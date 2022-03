Gasperini: “Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha sbottato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen

Daniele Triolo

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha sbottato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen vinta per 3-2 dalla 'Dea'. Queste le dichiarazioni di Gasperini.

Sulla gara: "Bellissima partita, aver fatto questo tipo di partita è un grande merito e una grande soddisfazione. Dobbiamo essere felici perché prima della partita avremmo firmato per andare in Germania con due risultati su tre. Non ho mai avuto problemi, abbiamo fatto qualche partita sottotono come succede a tutti però l'Atalanta ha fatto sempre le sue prestazioni e le sue partite quasi sempre con questa mentalità. Non sempre per colpa sua non ha raccolto quanto meritava".

Gasperini sulla qualificazione ora in discesa per l'Atalanta: "No, sarà una qualificazione durissima. La nostra prestazione ci fa sperare molto bene, abbiamo costruito tante occasioni ma sarà una qualificazione difficile e apertissimo".

Su Luis Muriel: "Purtroppo ha avuto qualche infortunio, ci mette un po' di più a recuperare la condizione ma non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul suo valore".

Sul secondo gol preso non appena il Bayer ha cambiato sistema di gioco: "La cosa che mi dispiace di più è l'aver preso il secondo gol, avevano appena fatto entrare un difensore per cambiare modulo. E' stata un'azione così. Nel finale c'è stata meno continuità di pericolosità e noi abbiamo dovuto fare qualche cambio. Dobbiamo essere contenti, io li avevo visti giocare contro il Bayern Monaco e dobbiamo essere contenti di aver vinto questa partita nonostante il rammarico per un risultato più ampio".

Su Hans Hateboer: "Assolutamente, purtroppo ha avuto un infortunio al metatarso ed è stato fuori dieci mesi. E' qui da tanti anni, difficilmente tiriamo giudizi su qualche partita andata male. Anche lui non riesce a concretizzare ma crea davvero molto".

Su cosa significa che l'Atalanta ha raccolto meno non sempre per proprie colpe: "Mi riferivo a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare, gol tolti gol messi, rigori tolti rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, abbiamo avuto tanti casi di CoVid ed un attacco spuntato. Nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate. Dobbiamo reagire con le nostre capacità, quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo".

Su Ruslan Malinovskyi: "Commovente quello che fa, quello che vive, quello che sta facendo con sua moglie e tutta quanta la squadra. Noi passiamo molto tempo a guardare quello che succede, a me personalmente questa cosa mi ha scosso più del Covid. Ha dei parenti, ha degli amici ma noi siamo anche tanto vicini ad Aleksey Miranchuk. E' straordinaria questa amicizia che hanno, è quasi imbarazzato per questa situazione e merita altrettanto rispetto perché contano le persone rispetto alle bandiere che rappresentano".

