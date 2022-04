Risultati Coppa Italia – Derby Inter-Milan 3-0, tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco quanto scaturito dal match di 'San Siro'

L'Inter va in finale di Coppa Italia grazie ad un netto 3-0 che non può che essere un risultato schiacciante. A ben vedere, però, c'è tanto altro. Nel primo tempo, infatti, il Milan crea tantissime palle gol che non riesce a capitalizzare, mentre Lautaro Martinez è super cinico e segna una doppietta. Nel secondo tempo Ismael Bennacer aveva trovato il gol che poteva significare l'inizio della rimonta, ma arbitro e VAR hanno annullato la rete per una posizione a dir poco dubbia di Pierre Kalulu. Il francese è sì in fuorigioco, ma non sembra ostacolare la visuale di Samir Handanovic. Pochi minuti dopo la chiude Robin Gosens. Ci saranno tante polemiche. Ecco tabellino e marcatori della partita.