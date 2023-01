Milan-Torino, Pioli: “Delusione. Ci voleva lucidità dopo l’espulsione”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Milan-Torino, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia

Daniele Triolo

Milan-Torino 0-1: le parole di Pioli nel post-partita — Sulla partita del Milan: "Credo che abbiamo fatto una partita seria, decisa e aggressiva. Contro una squadra difficile. Non con tantissima qualità, ma seria. Fino a che siamo rimasti in superiorità numerica. Dopo non abbiamo avuto lucidità per sfruttare il vantaggio. Dovevamo aprire di più la difesa avversaria per andare dentro successivamente. È una delusione, volevamo il passaggio del turno. Dispiace".

Sul turnover iniziale e i cambi in corso d'opera: "Abbiamo affrontato bene i nostri avversari. Siamo stati aggressivi, abbiamo concesso un'occasione in 90'. Ho fatto i cambi per avere altre caratteristiche, altri spunti offensivi. Ci voleva più lucidità, anche nei supplementari. Trenta minuti sono tanti. Invece siamo riusciti a prendere gol in contropiede. Essere usciti stasera è un peccato. Dobbiamo ripartire con grande determinazione in campionato e in Supercoppa. Siamo noi che dobbiamo incidere di più".

Su cosa non è andato nella ripresa e nei supplementari: "Bisogna essere più veloci. Il Torino, senza palla, si posiziona molto bene. Molto aggressiva. Facile trovare difficoltà. Ci è mancato l'ultimo passaggio, il passaggio più preciso. Siamo stati vivi e dentro la partita. Il rimpianto è dopo l'espulsione. Abbiamo dato possibilità a loro di fare mucchio dentro l'area e sono più fisici di noi. Ci vuole più qualità, più velocità. Dobbiamo migliorare sicuramente".

Su Charles De Ketelaere: "L'ho fatto giocare perché è un giocatore importante. Ha giocato in un ruolo, la prima punta, che non è proprio il suo perché Olivier Giroud è tornato dai Mondiali e non si è allenato tantissimo. Non possiamo permetterci il rischio infortuni. Giocare contro questo Torino non era semplice, ha fatto bene, ha fatto delle belle giocate. Normale che ci si aspettasse giocate di qualità, ma dovevano provare a farle tutti". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>