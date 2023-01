Milan-Torino, Juric: “Bayeye e Adopo non mollano mai: storia bellissima”

Ivan Juric , tecnico granata, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Torino , partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita di 'San Siro' : "Abbiamo fatto una grande partita in parità numerica, poi abbiamo retto alla grande anche proponendo".

Su come si migliorare il Toro : "Penso che già siamo ad un ottimo livello, guardando bene i valori della squadra. I giocatori sono entrati dentro il gioco e i movimenti, si può crescere ancora ma per ora sono molto soddisfatto di quello che mi sta dando la squadra".

Su Bayeye e Adopo, che arrivano dalla Serie C: "Storia bellissima, non mollano mai e cercano sempre di migliorarsi. Ora ci mancano Lazaro e Ola Aina per un lungo periodo, quindi Bayeye dovrebbe rimanere".