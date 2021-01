Milan-Torino, ecco i precedenti tra i due club / Coppa Italia News

Milan-Torino, i precedenti in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco al match tra Milan e Torino, valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Un incontro che si ripete in questa competizione dopo lo gennaio scorso, con i rossoneri vittoriosi per 4-2 ai tempi supplementari. I precedenti totali tra i club in Coppa Italia sono 11: rossoneri davanti in termini di vittorie per 6 a 2: completano il bilancio 3 pareggi. Questi i convocati di Stefano Pioli per la sfida di stasera: un grande assente >>>