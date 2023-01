Milan-Torino, le curiosità sulla partita di Coppa Italia | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita di Coppa Italia di questa sera contro il Torino

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - I rossoneri entrano in gioco nella terza competizione stagionale: Milan-Torino è una partita che vanta tanti precedenti, anche recenti, in Coppa Italia e rappresenta il nostro esordio in una competizione importante e dove c'è tanta voglia di fare bene. Nell'attesa del calcio d'inizio di San Siro, andiamo a dare un'occhiata ad alcune statistiche e curiosità legate al nostro Ottavo di finale.

UNA SFIDA FREQUENTE

Per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, le due squadre incrociano i loro cammini in Coppa Italia. I tanti precedenti fanno sì che il Milan sia la squadra più affrontata, nella sua storia, dal Torino nella competizione (24 precedenti) e ben cinque sfide si sono già giocate agli Ottavi di finale. Soltanto contro Lazio e Sampdoria, infatti, i rossoneri hanno giocato più Ottavi di Coppa Italia di quelli disputati contro i granata: l'ultimo, in ordine di tempo, risale alla stagione 2020/21 con lo 0-0 dopo 120' seguito dalla vittoria della squadra di Pioli ai calci di rigore.

ESORDI POSITIVI

Sarà la prima partita stagionale per il Milan in Coppa Italia, mentre il Torino ha eliminato Palermo (3-0) e Cittadella (4-0) nei turni precedenti. Nelle ultime tredici stagioni, i rossoneri hanno sempre passato il primo turno disputato nella competizione e, inoltre, hanno subito soltanto sei gol (mai più di uno per partita) nelle ultime 13 partite giocate agli Ottavi di finale.

DRIBBLING ROSSONERI

Ben tre dei migliori quattro giocatori per dribbling riusciti nella Coppa Italia 2021/22 - considerando solo le partite dagli Ottavi di finale in poi - sono del Milan: Rafael Leão ha chiuso in cima alla classifica di specialità a quota 18, Brahim Díaz si è piazzato secondo (a pari merito con Dušan Vlahović) con 10 e Theo Hernández, con 9 dribbling riusciti, è arrivato ai piedi del podio. Il terzino francese, inoltre, ha fornito tre assist nella scorsa edizione della competizione, sempre considerando le fasi dagli Ottavi in poi: nessun giocatore ha fatto meglio.

DUELLO IN PANCHINA

La prima sfida in Coppa Italia tra Stefano Pioli e Ivan Jurić arriva dopo otto precedenti in Serie A e un bilancio in equilibrio: tre vittorie del tecnico rossonero, tre pareggi, due successi del Mister granata. L'allenatore croato ha perso l'unico precedente contro il Milan nella competizione (Ottavi 2015/16 alla guida del Crotone) mentre Pioli è imbattuto nei quattro incroci con il Torino in Coppa Italia, con tre vittorie e un pareggio. Soltanto un allenatore nella storia rossonera, Nereo Rocco, non ha subito sconfitte in tre match consecutivi di Coppa Italia contro i granata: in caso di risultato positivo nella sfida di San Siro, Mister Pioli potrebbe eguagliarlo.