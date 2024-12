Milan-Sassuolo, rossoneri on fire nei primi tempi: le statistiche

Come riportato dal portale di statistiche Opta, il Milan, insieme all'Atalanta, è la squadra che ha segnato più gol nel corso della prima frazione di gioco in tutte le competizioni della stagione 2024/2025: ben 24. Di questi gol, i rossoneri ne hanno segnati 16 in casa e nessuna squadra ha fatto meglio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rischio beffa per il giocatore che fa impazzire Furlani e Moncada >>>