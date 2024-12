Milan-Sassuolo, Reijnders goleador: come lui, in casa, non c’è nessuno

Il Milan ha vinto 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia ed il centrocampista Tijjani Reijnders , autore del secondo gol rossonero, sta diventando sempre di più il goleador della squadra. Oltre all'olandese, gli altri rossoneri in gol sono stati Chukwueze ( doppietta ), Leao , Calabria ed Abraham .

Come riportato dal portale di statistiche Opta, Reijnders è il giocatore del Milan ad aver segnato più gol in casa in tutte le competizioni nella stagione in corso: ben 5. Inoltre, nessun centrocampista della Serie A ha realizzato più gol casalinghi tra campionato e coppe (5 anche per Zaccagni della Lazio). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rischio beffa per il giocatore che fa impazzire Furlani e Moncada >>>