Milan-Sassuolo, Leao fa gol ed eguaglia un grande attaccante del passato

Il Milan ha vinto 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia ed uno dei marcatori rossoneri è stato Rafael Leao , autore del 4° gol rossonero. Gli altri giocatori del Milan che hanno segnato sono stati: Samuel Chukwueze ( doppietta ); Tijjani Reijnders ; Davide Calabria e Tammy Abraham .

Col suo gol, Leao è arrivato a quota 63 reti con la maglia del Milan. Questo gol gli ha permesso di superare nella classifica marcatori rossonera Clarence Seedorf, fermo a 62, ed ha eguagliato un grande attaccante del passato: Alexandre Pato, che segnò il suo ultimo gol in rossonero il 21 novembre 2012 contro l'Anderlecht in Champions League.