Paulo Fonseca, allenatore rossonero, dovrà fare a meno di due big in vista del match Milan-Sassuolo. I rossoneri, infatti, nella giornata di martedì 3 dicembre alle ore 21:00, scenderanno in campo a 'San Siro' in occasione degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, dopo la vittoria netta ed ampia contro l'Empoli di qualche giorno fa. Un'occasione per la squadra di dimostrare la volontà di competere su più fronti, dopo lo scatto in classifica in Champions League con i tre successi consecutivi. Il tecnico lusitano, però, non potrà contare su due giocatori importantissimi, ovvero sia Theo Hernandez e Mike Maignan.