Milan-Sassuolo, 6 gol rossoneri: in Coppa Italia non succedeva dal …

Il Milan ha vinto 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia. I rossoneri non segnavano 6 reti nella coppa nazionale da diversi anni.

Il Milan ha vinto 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia. I marcatori dei rossoneri sono stati: Samuel Chukwueze (doppietta); Tijjani Reijnders; Rafael Leao; Davide Calabria e Tammy Abraham. Il Milan, in nella coppa nazionale, non segnava 6 gol in una partita dalla stagione 1989/90, quindi da ben 34 anni.