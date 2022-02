Milan-Lazio, Sarri: “Gli avversari avevano più benzina di noi” | News

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Sulla Lazio di questa sera: "E' difficile da spiegare soprattutto perché la squadra sembrava in un buon momento dal punto di vista fisico, mentale e dell'entusiasmo. Abbiamo fatto un percorso negli ultimi due mesi che sembrava avessimo trovato un minimo di continuità, invece siamo ricaduti sui difetti di ottobre. Non voglio neanche parlare di difetti, errori... Ci siamo presentati scarichi a livello mentale e di conseguenza a livello fisico. Gli avversari avevano più benzina di noi. E' difficile da capire soprattutto per me perché vedevo gli allenamenti di un allenamento elevato. Non c'è un dramma, giocheremo un'altra partita importante. Analizzeremo questa partita".