Milan-Lazio, Sarri: “Eravamo spenti, se è problema mentale è preoccupante”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Lazio , partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: " Eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisico, un momento di stanchezza, perché se è mentale è preoccupante . Nell’ultimo periodo stavamo facendo prestazioni di buon livello, invece stasera siamo tornati agli antichi difetti. Negli ultimi due mesi non c’erano più stati alti e bassi. Mi aspettavo delle difficoltà a Milano, col Milan si può perdere, ma mi aspettavo una prestazione diversa, perché la squadra mi sembrava un buon momento di brillantezza anche mentale. È una partita che mi lascia l’amaro in bocca, mi lascia un po’ perplesso, speriamo di rialzarci subito".

Sulla Coppa Italia: "Non mi piace il format della Coppa Italia, ma questo non c’entra niente con la partita. Immobile? Un colpo forte al collo del piede. Bisogna trovare la nostra dimensione, la partita di stasera non fa testo, non possiamo pensare di essere questi". Le pagelle rossonere dopo Milan-Lazio di Coppa Italia secondo la nostra redazione