Milan-Lazio, la preview della partita di Coppa Italia da acmilan.com

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Lazio, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. Tutte le info

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) Si resta a 'San Siro' ma si cambia scenario: dalla Serie A alla Coppa Italia, dal derby a Milan-Lazio. Va in scena il quarto di finale, in palio la qualificazione. Ecco la Match Preview dal sito web ufficiale del Milan in attesa del fischio d'inizio delle ore 21:00.

QUI MILANELLO - La gioia del derby ha fatto presto spazio a Milanello alla massima attenzione verso questo appuntamento da non sbagliare. Rispetto al big match di sabato scorso, Tomori dovrebbe essere pronto per giocare dall'inizio e Rebić tornerà a disposizione. Ancora assente, invece, Ibrahimović. Mister Pioli anche negli ottavi col Genoa ha dimostrato di adottare un turnover molto limitato, la squadra quindi potrebbe cambiare solo qualche elemento nell'undici. Quasi certa la presenza di Hernández, squalificato nella prossima di campionato; diffidati Tonali e Saelemaekers. Fattore San Siro: la Lazio arriva dopo l'Inter e prima della Sampdoria, sempre in casa. Sarà una gara importante, comunque un crocevia della stagione e uno slancio in vista della 25ª giornata di Serie A in programma domenica alle ore 12:30.

"È una sfida importante e difficile - le parole di Pioli nell'intervista della vigilia a Milan TV - , il livello si alza ma vogliamo arrivare fino in fondo e provare a vincere questa competizione. La Lazio ha grande storia in questa competizione e grande qualità in attacco. C'è ancora tantissima strada da fare. La squadra deve continuare a crescere, crederci, giocare con coraggio e in maniera propositiva".

QUI LAZIO - La Lazio in Coppa ha eliminato a fatica l'Udinese ai supplementari e arriva a San Siro fresca e carica dopo il 3-0 a Firenze. La notevole prestazione del Franchi non può che aver dato fiducia agli uomini di Sarri. I quali, in campionato, hanno appena appaiato la Roma in classifica e agguantato la zona Europa League. Pochi cambi all'orizzonte, probabilmente Reina al posto di Strakosha nella difesa priva di Acerbi. In mediana spicca Milinković-Savić, mentre il pericoloso e variegato attacco verrà guidato da Immobile con Pedro e Zaccagni in rampa di lancio e Felipe Anderson come variabile.

"Sia noi che il Milan arriviamo a questa partita con i presupposti giusti - le dichiaraziondi Sarri - , noi abbiamo voglia e fame di affrontare una squadra che si sta giocando lo Scudetto. I margini di miglioramento sono ampi, il Milan partiva già da una base di più alto livello perché è un gruppo che lavora insieme da più tempo".

PRE-PARTITA - Milan-Lazio è ormai un classico di Coppa Italia. 21 i precedenti, compresi quelli nelle Semifinali delle edizioni 2018/19 e 2017/18 nei quali è stato segnato solo un gol (da parte di Correa). Una qualificazione a testa, per i rossoneri nel febbraio 2018 dopo un doppio 0-0 e il rigore decisivo di Romagnoli. I biancocelesti assomigliano a una "bestia nera" nelle competizione: il Diavolo ha vinto solo uno dei nove confronti più recenti contro la formazione romana (3N, 5P).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV - Milan-Lazio sarà trasmessa in Italia in esclusiva da Canale 5. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle ore 19:45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste a caldo e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI COPPA ITALIA - Ad arbitrare Milan-Lazio sarà Simone Sozza. Ad assisterlo, Tolfo e Vono come guardalinee, Cosso come quarto uomo e Massa (coadiuvato da Bindoni) al VAR. Il fischietto brianzolo di Seregno, nella stagione in corso, ha già diretto per otto volte match di Serie A, mai i rossoneri (era il quarto uomo di Milan-Spezia) e tre volte i biancocelesti con il parziale di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Milan-Lazio è, in ordine di calendario, il secondo Quarto di finale della Coppa Italia 2021/22. Martedì si è giocata Inter-Roma 2-0, verdetto che ha decretato la prima semifinalista e anche l'eventuale avversario dei rossoneri in caso di qualificazione. Poi giovedì il programma prevederà Atalanta-Fiorentina alle ore 18:00 e Juventus-Sassuolo alle ore 21:00. Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI