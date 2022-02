Milan-Lazio, Pioli: “Questo spirito fa la differenza. Ibra sta soffrendo”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare più fiducia. La squadra ha giocato bene e meritato la vittoria perché è stata in partita per tutti i 90 minuti".