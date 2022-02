Milan-Lazio, Pioli: ‘Non abbiamo la pancia piena. Derby? Ce la giocheremo’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Grande risposta dopo il derby: "E' impossibile avere la pancia piena per un gruppo così ambizioso. Non abbiamo concluso ancora nulla, ma è un segnale importante di maturità. Abbiamo approfittato della vittoria del derby per mettere ancora più energie a forza. Tutto ciò ha fatto sì che la partita sia stata affrontata nel migliore dei modi":