Milan-Lazio, Luis Alberto: “Ci è mancato tutto, non siamo all’altezza”

Luis Alberto, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia

E' la personalità il problema della Lazio?: "Prima si poteva dire di sì. Però adesso no, non c'è spiegazione. E' una mancanza di tutto. Non siamo all'altezza del campionato, ci è mancata aggressività, qualità, tutto. Si deve andare avanti e pensiamo alla partita di sabato".

Sulla sua situazione alla Lazio: "Non sento che mi devo giocare il posto. E' stata una scelta di cui avevamo parlato prima, sto bene con il mister, il gruppo e la società. Sono tranquillo, voglio solo aiutare la squadra. Si è parlato tanto di me, però con me non c'è nessun problema".