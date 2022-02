Milan-Lazio, dieci curiosità sul match di Coppa Italia | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato dieci curiosità sulla partita di Coppa Italia di stasera contro la Lazio

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Dopo iun Derby da ricordare ma da mettersi alle spalle, si riapre il capitolo Coppa Italia. A San Siro arriva la Lazio, già superata in campionato lo scorso settembre (2-0), e da San Siro al fischio finale arriverà il verdetto del Quarto in gara secca in programma mercoledì alle 21.00. Queste le principali statistiche verso Milan-Lazio:

SCONTRI DIRETTI

1- 21º confronto in Coppa Italia tra Milan e Lazio: bilancio in equilibrio con otto successi per parte e quattro pareggi.

2- Negli ultimi quattro incroci tra Milan e Lazio in Coppa Italia è stato segnato un solo gol, proprio nella gara più recente, realizzato da Correa a San Siro nell'aprile 2019. L'ultima rete rossonera contro la Lazio in Coppa Italia risale ai Quarti di finale giocati nel gennaio 2012 a San Siro, firmata da Zlatan Ibrahimović; in quella gara arrivò anche l'ultimo gol milanista di Clarence Seedorf.

3- Milan e Lazio si sono affrontate tre volte nei Quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri hanno superato il turno nelle prime due occasioni (2001/02 e 2011/12) venendo poi eliminati nel 2014/15, anno nel quale i biancocelesti raggiunsero la Finale sotto la guida di Stefano Pioli.

PRECEDENTI A SAN SIRO

4- Tredici delle venti sfide tra Milan e Lazio in Coppa Italia si sono disputate a San Siro: sei vittorie per i rossoneri contro le cinque biancocelesti (2N).

STATO DI FORMA

5- Il Milan ha perso soltanto due delle ultime diciassette partite casalinghe di Coppa Italia (12V, 3N), entrambe contro la Lazio (0-1 nel 2015 e 0-1 nel 2019).

STATISTICHE GENERALI

6- Sedici degli ultimi diciassette gol del Milan in Coppa Italia sono arrivati su azione; l'unica eccezione nel parziale è stata la rete di Hakan Çalhanoğlu, sugli immediati sviluppi di rimessa laterale, contro il Torino nel gennaio 2020.

7- Nella Serie A 2021/22 nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area di quella rossonera (otto), il doppio delle reti messe a segno dalla distanza dalla Lazio (quattro). Il Milan è anche la formazione che ha fatto più gol da punizione diretta nella Serie A in corso (quattro, al pari della Fiorentina).

FOCUS GIOCATORI

8- Ante Rebić è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime quattro gare ufficiali contro la Lazio (due gol e due assist). Il match di Serie A dello scorso settembre contro i biancocelesti a San Siro è stato l'unico in cui il croato ha servito due passaggi vincenti con la maglia rossonera.

9- La seconda delle due reti di testa segnate da Theo Hernández in rossonero è arrivata contro la Lazio nel dicembre 2020 in Serie A: quel gol al minuto 92 ha regalato la vittoria per 3-2.

FOCUS ALLENATORI

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI