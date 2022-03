Milan-Juventus Femminile 1-6, Coppa Italia: cronaca e tabellino / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha riportato cronaca e tabellino della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia

"Un pomeriggio da dimenticare per le rossonere di Maurizio Ganz: al Vismara il Milan esce sconfitto per 6-1 dalla Juventus nell'andata della Semifinale di Coppa Italia, con le bianconere che quindi ipotecano l'accesso alla Finale (il ritorno sarà tra il 30 aprile e il 1° maggio). Un punteggio che è decisamente severo per le rossonere, punite eccessivamente in una partita dove fino al quarto gol ospite era stato un generoso Milan ad avere tante occasioni da gol contro una Juventus decisamente più cinica.

Le ospiti hanno poi allargato il punteggio andando a segno per tre volte negli ultimi sei minuti, con la rete della bandiera di Thomas arrivata a tempo sostanzialmente scaduto. Un brutto incidente di percorso per le rossonere, che adesso rivolgeranno sguardo e mente al duro finale di campionato, per cercare la rimonta sul secondo posto in chiave qualificazione alla prossima Champions League. E il prossimo appuntamento sarà cruciale in questo senso, dato che sabato 19 alle 14.30 si giocherà Roma-Milan: un'occasione irripetibile per dimezzare i cinque punti di vantaggio attualmente detenuti dalle giallorosse.

LA CRONACA

Avvio di gara decisamente intenso al Vismara, con un Milan propositivo in avanti nei primi minuti con Longo e Bergamaschi. È però la Juventus a passare in vantaggio dopo 9', alla prima occasione: angolo di Bonansea, sinistro di Girelli per l'1-0. La reazione rossonera è immediata, e al 12' Peyraud-Magnin si supera per dire di no al tentativo di Thomas. A questo quarto d'ora vibrante segue una fase di studio dove il Milan macina possesso e la Juve si difende con ordine, pronta a ripartire. Come accade al 30' per il raddoppio di Nildén, servita in ripartenza da Pedersen. Prima dell'intervallo c'è tempo per un'altra occasione rossonera con Bergamaschi, che sola davanti al portiere ospite manca di pochissimo l'appuntamento col pallone.

Milan coraggioso e propositivo anche in avvio di ripresa: al 47'Longo sfiora il palo con un sinistro defilato, al 52' incredibile doppia occasione su due corner consecutivi per Codina, con una delle due chances che viene respinta sulla linea di porta dalla testa di Girelli. Ed è proprio la centravanti azzurra a firmare il tris ospite al 62', con un destro potente che non lascia scampo a Giuliani. Ancora la difesa bianconera, sempre sulla linea su sviluppi di corner, dice di no ai tentativi di Tucceri al 67' e Adami al 72', e al 73' l'assedio rossonero vede nuovamente protagonista Bergamaschi, con Peyraud-Magnin a tenere inviolata la porta ospite. Il portiere francese si supera anche all'81' su un destro potente della subentrata Stapelfeldt, e la Juve chiude di fatto i giochi all'84' con Rosucci, lesta a raccogliere una respinta di Giuliani sul tentativo di Zamanian. Gli ultimi minuti sono per la doppietta di Bonfantini - in ripartenza - e il gol della bandiera di Thomas sull'ennesimo corner di giornata per le rossonere. Fischio finale.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 1-6

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti (26'st Stapelfeldt); Thrige, Adami (33'st Selimhodzic), Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Longo, Bergamaschi. A disp.: Babb, Cazzioli; Árnadóttir; Dal Brun, Premoli; Cortesi, Miotto. All.: Ganz.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf (19'st Hyyrynen), Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia (25'st Zamanian), Pedersen (36'st Caruso), Grosso (36'st Rosucci); Bonansea (19'st Bonfantini), Girelli, Nildén. A disp.: Aprile, Forcinella; Hurtig, Panzeri. All.: Montemurro.

Arbitro: Bitorni di Bologna

Gol: 9' e 17'st Girelli (J), 31' Nildén (J), 39'st Rosucci (J), 43'st e 45'st Bonfantini (J), 48'st Thomas (M).

Ammonite: 41' Pedersen (J), 30'st Tucceri Cimini (M)".

