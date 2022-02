Milan-Inter, un recupero e un forfait per Inzaghi: ecco di chi si tratta

In vista del derby di Coppa Italia fra Milan ed Inter di domani, Simone Inzaghi ritroverà una pedina importante. Mancherà un attaccante

In casa nerazzurra ci sono ancora dei dubbi da sciogliere per quanto riguarda la presenza, quantomeno in panchina, di alcuni elementi. Primo su tutti Robin Gosens, arrivato a gennaio dall'Atalanta e fermo da fine settembre per un brutto infortunio: per lui potrebbe esserci spazio nel finale.