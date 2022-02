Milan-Inter, rossoneri senza la colonna Tonali | Coppa Italia News

In vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan e Stefano Pioli dovranno ben cautelarsi per via dell'assenza di Sandro Tonali

Matteo Mosconi

Martedì sera, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Milan e Inter incroceranno i tacchetti a San Siro, in una sfida fondamentale anche per il morale delle due squadre.

Mister Stefano Pioli, però, dovrà fare i conti con un'assenza davvero pesante: Sandro Tonali, infatti, causa squalifica sarà costretto a saltare la prima delle due sfide.

Nonostante il periodo di difficoltà, anche contro l'Udinese Tonali si è confermato fra i migliori in campo, fornendo l'assist a Rafael Leao. Al suo posto spazio alla coppia composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI