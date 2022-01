Milan-Genoa 3-1, Shevchenko: “L’accoglienza dei tifosi è stata fantastica”

Andriy Shevchenko, allenatore rossoblù, ha parlato su 'Mediaset' al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Andriy Shevchenko, allenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi hanno messo tanto impegno e qualità. È stata una partita di sostanza, abbiamo cercato di creare occasioni e controllare il gioco, ma non sono contento del risultato. È sempre bello tornare qua. L'accoglienza è stata fantastica, ringrazio i tifosi del Milan e anche quelli del Genoa che sono venuti qua per dare il loro sostegno".