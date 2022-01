Milan-Genoa 3-1, debutto per Roback: è il sesto baby lanciato da Pioli

Emil Roback è solo l'ultimo giovane calciatore lanciato da Stefano Pioli in Prima Squadra. L'allenatore del Milan ne ha fatto esordire sei

La partita di Coppa Italia tra Milan e Genoa ha visto l'esordio di Emil Roback in una partita ufficiale. Sul calciatore svedese garantisce Zlatan Ibrahimović, non uno qualsiasi. Il classe 2003 è un giocatore molto veloce e che preferisce giocare sull'esterno sinistro così da accentrarsi e giocare in mezzo al campo con il piede buono. Roback è il sesto giovane calciatore fatto esordire in Prima Squadra da Stefano Piol i.

Il primo è stato Daniel Maldini, entrato in campo il 2 febbraio 2020 in Serie A contro il Verona. Qualche mese dopo è toccato a Lorenzo Colombo, un talento assolutamente da tenere d'occhio che sta facendo molto bene in Serie B con la Spal. Ad agosto 2020 è toccato a Marco Brescianini, ora in prestito al Monza. Altro giocatore in prestito nella serie cadetta lanciato da Pioli è Giacomo Olzer: il fantasista è al Brescia in prestito con diritto di riscatto, ma i rossoneri si sono conservati il diritto di recompra. L'ultimo, prima di Roback, è stato Luca Stanga domenica scorsa contro il Venezia.