Inter-Milan, Tatarusanu: “Peccato per il risultato. Testa agli altri obiettivi”

Inter-Milan, le dichiarazioni di Tatarusanu nel post-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Ciprian Tatarusanu, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni: “Peccato per il risultato per il gol subito all’ultimo minuto, però noi volevamo vincerla e ci abbiamo provato. Io sono un professionista e cerco di allenarmi al massimo e di rispondere al meglio quando gioco. Ora rimane il campionato e l’Europa League. Dobbiamo continuare a giocare come fatto oggi”.

