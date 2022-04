Inter-Milan, Pioli: “Gol validissimo, Kalulu si sposta nel momento del tiro”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni.

Su come sta e sull'umore: "Sono deluso come i miei giocatori perché volevamo andare in finale, volevamo superare la semifinale. Ma sono motivato per la prossima partita. O ci piangiamo addosso o dimostrare le nostre qualità e cercare di ributtarci sul campionato".

Se adesso è una questione mentale o fisica : "E' sempre una questione mentale. Come siamo stati impenetrabili in fase difensiva, questa sera no lo siamo stati. C'è delusione sicuramente, era il nostro obiettivo. Sappiamo cosa fare e lo faremo sicuramente meglio".

Sul gol annullato: "Assolutamente sì perché me l'hanno fatto rivedere. SI vedeva che i giocatori dell'Inter protestavano tutti, tranne il portiere. Il gol era validissimo, Kalulu va via dall'angolo di visuale nel momento del tiro di Bennacer. Parlo perché era così, abbiamo fatto la partita. l'Inter è stata brava ad approfittare dei nostri errori, ma quel gol poteva cambiare la partita".

Sul risultato: "Non deve essere così. Dobbiamo pensare a tutte quelle sfide che abbiamo superato in passato, anche dopo aver avuto delusioni forti. Crediamo in quello che facciamo .Domenica giochiamo contro una squadra forte, abbiamo qualità e dobbiamo pensare di fare la miglior partita possibile. In campionato vogliamo giocarcela fino alla fine".

Ancora sul risultato: "Per la prestazione credo sia troppo netto, potevamo fare i gol. Soprattutto dopo il primo gol subito nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni. Non so come il tiro di Theo Non sia entrato, poi abbiamo subito un gol sul cambio di fronte. La squadra ha creato, non siamo riusciti a segnare quel gol che ha potuto riaprire la partita. Buona prestazione, ma risultato troppo pesante".

Se manca qualcosa in attacco: "Quando non fai gol è perché i difensore sono bravi. Un gol però noi l'avevamo fatto".

Su Rebic: "Durante 'intervallo ha sentito un dolore al ginocchio, altrimenti sarebbe entrato".

Se la sconfitta inciderà sul campionato: "Non deve incidere perché siamo forti, lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo lottare per vincere tutte le partite che rimangono. Alleno una squadra consapevole della loro qualità".

