Inter-Milan, Moncada: “Siamo contenti del lavoro di Conceicao”

Geoffrey Moncada , dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' nel pre partita del derby Inter-Milan , partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 che si svolgerà dalle 21:00 allo stadio ' Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Moncada: "Siamo con Conceicao. Due trofei per il Milan sarebbero importanti"

Sugli sfoghi di Sérgio Conceicao: "Lavoriamo ogni giorno con lui, andiamo a Milanello io e Zlatan. Parliamo sempre con il suo staff, non ci sono problemi, siamo contenti di Sérgio e del suo lavoro. Già due trofei per il Milan sarebbero importanti, è da tanto che non vinciamo la Coppa Italia poi".