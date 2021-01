Inter-Milan, Conte alla Rai: “Il Milan ha valori importanti, felice per il risultato”

Inter-Milan, le dichiarazioni di Conte a ‘Rai Sport’

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni della ‘Rai‘ al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Conte.

Sul derby: “Semifinale come l’anno scorso raggiunta. Merito soprattutto dei calciatori perchè hanno avuto una giusta interpretazione dal primo fino all’ultimo secondo di questo derby. Il Milan non è in testa per grazia ricevuta, il fatto di averli eliminati ai quarti di finale mi rende soddisfatto”.

Sulla reazione: “Il Milan ha valori importanti ma anche in undici contro undici abbiamo avuto occasioni importanti. Fino all’espulsione il risultato non era giusto, abbiamo creato tanto, Tatarusanu è stato migliore in campo e dopo l’espulsione siamo stati bravi. Creiamo tantissimo, arriviamo tante volte a tirare ma dobbiamo essere più cattivi e determinati. Realizziamo poco e capitano partite che non si fa gol e non si vincono”.

Sulle scintille: “I derby sono questi, non sono passeggiate di salute. E’ inevitabile. Lo sentivamo noi e loro per questo motivo è giusto dedicare la vittoria del derby ai tifosi e soprattutto a quelli che ci hanno accolti all’arrivo del pullman per farci sentire la loro presenza”.

Su Lukaku: “Io ho fatto il calciatore, durante la partita so che gli animi sono accesi. Può accadere che ci sono delle situazioni dove ci si arrabbi ma l’importante è che rimanga sempre nella giusta dimensione. Mi ha fatto piacere vederlo sul pezzo. Ibra ha la cattiveria del vincente, di quello che non ci sta mai. Romelu sta crescendo e per noi è molto importante. Se ogni tanto si arrabbia fa sempre piacere”

Sul mercato: “La rosa è questa, non arriverà nessuno non partirà nessuno. Con Eriksen stiamo lavorando molto da un punto di vista tattico per trovare un’alternativa a Brozovic in quanto non abbiamo un altro play. Il ragazzo calcisticamente è molto intelligente, ha qualità e fa parte del progetto. Sono contento che oggi abbia fatto quel gol, sapevo che ha delle qualità balistiche rilevanti. Spero che questo gol lo sciolga, gli vogliamo tutti bene. Ce lo teniamo stretto, è parte integrante del progetto”.

Sul bilancio: “Dopo un anno e mezzo di Inter è inevitabile che nei miei confronti ci sia sempre grandissima aspettativa sotto tutti i punti di vista. Bisogna dare tempo alle persone di lavorare, l’Inter sta facendo dei numeri statisticamente importanti ma si cerca sempre di guardare il bicchiere mezzo vuoto. A differenza di altri”.

