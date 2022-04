Inter-Milan, Calabria: “C’è poco da commentare, loro chiedevano fallo di mano”

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' dopo il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Sul gol annullato: “I giocatori dell'Inter chiedevano fallo di mano, c’è poco da commentare, sembrava gol netto, non ci sono state proteste. Handanovic non sarebbe mai arrivato su quella palla. Scelte, non so se fosse giusta, ma dal campo le sensazioni erano altre”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>