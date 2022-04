Inter-Milan, Calabria: “Non abbattiamoci, ma era giusto assegnarci il gol”

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Sul gol annullato: "Dal campo non abbiamo capito la dinamica, i giocatori dell'Inter chiedevano il fallo di mano e Handanovic non ha protestato. Non ho visto le immagini ma pensavamo che fosse giusto assegnare il gol".